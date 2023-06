Außerdem geht es nicht mehr nur um das reine Managen von Fahrzeugen, sondern auch um Daten. Mit der Einführung von Telematik-Systemen und vernetzten Fahrzeugen ist die Menge der erfassten und verfügbaren Daten exponentiell gestiegen. Fuhrparkmanager müssen in der Lage sein, diese Daten zu analysieren und zu nutzen, um den Fuhrpark effizienter zu gestalten und Kosten zu senken.



Die sich wandelnde Rolle des Fuhrparkmanagers spiegelt den Wandel in der Welt der Mobilität wider. Es ist eine Rolle, die sowohl Herausforderungen als auch Möglichkeiten bietet. Und während die Anforderungen steigen, so steigt auch die Bedeutung dieses Berufes. Der Fuhrparkmanager von heute ist ein integraler Bestandteil eines jeden Unternehmens - ein Spezialist, der die Balance zwischen Finanzen, Technik und Nachhaltigkeit meistert, während er das Unternehmen in die Zukunft der Mobilität führt.