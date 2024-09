Luca de Meo, CEO der Renault Group, freut sich darüber, Christian Stein im Managementteam begrüßen zu können: "Christian hat viele Jahre an meiner Seite gearbeitet und er hat mein volles Vertrauen. Mit seinem Fachwissen, in den Bereichen Wirtschaft und Kommunikation, und seinem Appetit auf Herausforderungen wird er eine entscheidende Rolle in der Kommunikation mit unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern sowie all unseren externen Stakeholdern spielen, um zu den ehrgeizigen Zielen, die wir uns gesetzt haben, beizutragen."

Auch Stéphanie Cau wünscht er alles Gute für zukünftige Projekte: "Sie hat einen dynamischen und bedeutenden Beitrag zur Einführung von emblematischen Autos und Nutzfahrzeugen und zur Bekanntgabe historischer Ergebnisse geleistet."