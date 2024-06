Den kleinen, aber feinen Biermarkt Kärnten hat man schließlich durch die Stilllegung der Brauerei Villach in der bisherigen Form praktisch aufgegeben. Das Villacher Märzen kommt nun aus Puntigam. "Lustig samma statt lei, lei", lautet die Devise. Ein kostspieliger Umbau in eine Schaubrauerei in Villach sorgte für Kritik und gilt als Beispiel für die Deindustrialisierung Österreichs bis hin zu einer Art „Alpen-Disneyland“.

Statt Brauereiarbeiter und Bierkisten nur Schaubrauereitouristen.