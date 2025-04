Dass die Standortwahl entscheidend ist, weiß auch Günter Maier, Geschäftsführer bei Amic Energy: „E-Laden ist ein fixer Bestandteil des Einkaufserlebnisses – es gehört genauso dazu, wie die verkehrstechnisch optimale Anbindung unserer Standorte und die umfangreichen Parkmöglichkeiten. Mit Smatrics haben wir einen Partner, der uns in allen Phasen und Belangen ganzheitlich unterstützt und an Stop Shop Fachmarktzentren die idealen Standorte.“

Als Standortpartner baut CPI Europe das Ladenetz bei den Stop Shop Standorten kontinuierlich aus. „Wir unterstützen die Transformation in Richtung Elektromobilität sowie die Nutzung erneuerbarer Energien und setzen auf nachhaltige und klimafreundliche Mobilitätskonzepte. Mit unseren Partnern Amic Energy und Smatrics bieten wir in unseren Stop Shops den Zugang zu Ladeinfrastruktur“, so Katrin Gögele-Celeda, Country Managerin Austria & Adriatic bei der CPI Europe.

Mit den Amic-Energy-gebrandeten und im Stop-Shop-Gelb gehaltenen Ladestationen „powered by Smatrics“ können Kundinnen und Kunden während des Einkaufs ultraschnell laden. Der Strom soll zu 100 Prozent aus erneuerbarer Energie stammen. Die Bezahlung erfolgt mittels Smatrics-Ladekarte, per App oder via Direct Payment mit Bankomat- oder Kreditkarte. Weitere Stop Shop Standorte mit E-Ladeinfrastruktur sind heuer in Oberwart, Mattersburg, Eisenstadt, Stoob, Eferding und Voitsberg in Umsetzung bzw. Planung.