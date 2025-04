Der Standort bei BILLA Plus in der Breitenfurter Straße 263 im 23. Bezirk bietet sechs Ladepunkte. Beim Standort bei BILLA Plus in der Swatoschgasse 3 in 1110 Wien, stehen zehn Ladepunkte zur Verfügung. Die Ladestation liegt in unmittelbarer Nähe zum böhmischen Prater.

Die Floridsdorfer-Schnellladestation bei BILLA Plus in der Julius Ficker Straße 91 ist direkt an die B8, Brünner Straße, angebunden und bietet ebenfalls zehn Ladepunkte. Am Standort von BILLA in der Pilotengasse 76 im 22. Bezirk stehen vier Ladepunkte zur Verfügung.