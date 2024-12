Durch die strategische Partnerschaft erweitert DKV Mobility seine Plattform für E-Mobilität auf mehr als 177.000 aktiv gemanagte Ladepunkte sowie mehr als 910.000 Ladekarten und prozessiert über 900 Mio. kWh Ladestrom.

„Smartlab ist eines der dynamischsten und zugleich erfolgreichsten Unternehmen im Bereich der kommunalen Ladeinfrastruktur in Deutschland und blickt auf eine beindruckende Entwicklung zurück. Smartlab erweitert unser bestehendes Plattformangebot um hervorragende Lösungen und bietet die Möglichkeit, unseren Plattformkunden zukünftig noch besser maßgeschneiderte Services anzubieten", so Marco van Kalleveen, CEO von DKV Mobility. Durch das Investment stärke DKV Mobility seinen Anspruch, die Elektromobilität in Europa weiter voranzutreiben.