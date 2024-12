Wie hoch die ePrämie ausfällt, ist nicht pauschal zu beantworten. "Der Markt für CO2-Reduktionsmaßnahmen ist stark in Bewegung, was sich aktuell negativ auf die Preise der ePrämie auswirkt. Um unseren Kundinnen und Kunden diese Unsicherheit zu nehmen, bieten wir stets limitierte Kontingente mit garantierten Auszahlungsbeträgen an. Wer nicht kWh-genau abrechnen kann, erhält 75 Euro als Jahres-Pauschalbetrag", kommentiert Sabatnig.

Durch diese Dynamik ist für Konsumentinnen und Konsumenten nicht immer leicht nachvollziehbar, wie die Höhe ihrer ePrämie zustande kommt. "Um für Transparenz zu sorgen, haben wir auf unserer Website die wichtigsten Infos dazu zusammengefasst", hält Sabatnig fest.

Unabhängig davon, welchen Anbieter mit der Abwicklung beauftragt, gibt es einen grundlegenden Tipp: Man sollte die Geschäftsbedingungen genau lesen und sich bei Unklarheiten direkt an den entsprechenden Anbieter wenden. Denn, so Sabatnig, den Mobilitätsclub erreichen auch immer wieder Beschwerden über als unseriös wahrgenommene Angebote, in denen die Prämie im Endeffekt weit unter den suggerierten Beträgen liegt.