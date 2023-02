Pave Commute heißt diese App, und sie liefert u.a. in Österreich, Deutschland und der Schweiz personalisierte Routen und Tipps für den Weg in die und von der Arbeit. Auf Basis kontinuierlicher Pendleranalysen erstellt ein smarter Algorithmus Empfehlungen, vernetzt Arbeitskollegen untereinander und bietet Alternativen, wenn es Änderungen der Pendelpräferenzen gibt.



Der Hintergrund: Die steigenden Spritkosten machen vor allem Pendlern das Leben schwer, die auf dem Weg in die Arbeit auf das Auto angewiesen sind. Die neue Mobility-App Pave Commute hat die Lösung parat: „Das dynamische System von Pave Commute optimiert Pendlerströme vollautomatisch. Unternehmen können die Lösung quasi über Nacht implementieren. Mitarbeiter erhalten dann Vorschläge zu den besten Routen für den Arbeitsweg auf ihr Handy, verbinden sich untereinander und werden dafür mit Incentives ihres Arbeitgebers belohnt. Neben Pendelempfehlungen für Gruppen, wie Fahrgemeinschaften, liefert Pave Commute auch Einzelpersonen nachhaltige Reiseoptionen, öffentliche Verkehrsmittel, Scooter, Fahrräder und Fußwege einschließen“, erklärt Albert Vogl-Bader, CEO von Carployee.



Das bedeutet, dass Unternehmen Pave Commute dazu nutzen können, um der Belegschaft beim Pendeln zu helfen. Die vollautomatisierte B2B-Lösung für Unternehmen ab 20 Mitarbeitern erstellt die Routen auf Basis individueller Verhaltensmuster und liefert Anreize für umweltbewusstes Pendelverhalten. Die App verbindet die Mitarbeiter und fördert ihre Interaktion zum Thema Pendeln auf einfachem Weg. Anhand nachhaltiger, aufeinander abgestimmter Transportempfehlungen ermöglicht Pave Commute ein integriertes Personennetzwerk, das dabei hilft, Vertrauen in umweltfreundliche Verkehrsmittel aufzubauen. Die App berücksichtigt Abweichungen in der Pendelroutine standardmäßig, z.B. durch Home Office an einzelnen Wochentagen. Für den Anwender ist die Lösung so einfach wie die Nutzung von WhatsApp.