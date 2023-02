Die detaillierte Analyse der Studie zeigt klar, dass es in jeder Dimension Modelle mit wenig Reifenabrieb gibt, die zudem über sichere Fahreigenschaften verfügen. „Erfreulich daran ist, dass der Abrieb von Test zu Test tatsächlich weniger wird“, weiß ÖAMTC-Reifenexperte Steffan Kerbl.



Die Auswertung des Reifenabriebs von 15 Herstellern ergab, dass Michelin mit einem Durchschnitt von gerade einmal 95 Gramm pro 1.000 Kilometer die Nase vorn hat. Aber auch Goodyear überzeugt mit einem noch respektablen durchschnittlichen Abrieb von 107 Gramm/1.000 Kilometer. Im aktuellen Sommerreifentest verfügt hingegen der Continental EcoContact 6 über einen beeindruckend geringen Abrieb. "59 Gramm pro 1.000 Kilometer ist ein noch nie dagewesener Bestwert“, erklärt Kerbl.



In den ÖAMTC-Reifentests sei die Bewertung des Verschleißes fixer Bestandteil der Testmethodik; neu aber sei, dass man die Ergebnisse nun dahingehend ausgewertet hat, ob es in dieser Kategorie auch zu Verbesserungen und Weiterentwicklungen gekommen ist, teilt Kerbl abschließend mit.