Ford ist dem Webfleet OEM.connect-Partnerprogramm beigetreten. Ford-Pkw und -Transporter mit serienmäßiger Konnektivität sind damit künftig in der Lage, sich ohne zusätzliche Hardware mit der Webfleet-Telematikplattform zu verbinden.

Mit OEM.connect können sich Ford-Fahrzeuge über ihre Fahrzeugidentifikationsnummer mit Webfleet verbinden und Fahrzeugdaten übermitteln. Webfleet nutzt diese Daten, um umsetzbare Informationen zu liefern, die dabei helfen können, Flottenleistung zu maximieren, Betriebskosten zu senken und ein umweltfreundliches und sicheres Fahrverhalten zu fördern. Gleichzeitig wird durch den Einsatz des ISO/IEC 27001:2013-zertifizierten Services die Sicherheit der Daten gewährleistet.

"Wir freuen uns, Ford in unserem OEM.connect-Programm begrüßen zu dürfen und unseren gemeinsamen Kunden eine integrierte Telematik-Lösung anbieten zu können. Diese Kooperation unterstreicht, wie wichtig Telematik-Daten für Fuhrparks sind und wie die Bündelung von Fachwissen die Anwendung dieser Technologie beschleunigen und verbessern wird", sagt Taco van der Leij, Webfleet Europe VP.

Mit OEM.connect können Ford-Pkw- und Transporter-Kunden auf die Webfleet-Anwendungen zugreifen, darunter Flottenleistungsberichte, Reisedaten, GPS-Tracking und Kraftstoffverbrauch. Mithilfe von Echtzeit-Benachrichtigungen über den Fahrzeugzustand, wie z. B. Reifendruckwarnungen, kann ein Fuhrpark überschaubarer werden. Dies führt auch zu mehr Sicherheit für Fahrer und zu weniger Ausfallzeiten.

Alle Fahrzeugdaten können auch über die Webfleet-Mobil-App abgerufen werden. OEM.connect für Ford-Fahrzeuge ist ab sofort in Deutschland, Österreich, der Schweiz, Belgien, Spanien, Frankreich, Italien, Großbritannien, Irland, Polen, der Tschechischen Republik, Dänemark, Schweden und den Niederlanden erhältlich. Das Programm wird in Zukunft in weiteren Ländern und Regionen verfügbar sein.

Webfleet ist seit 2019 Teil von Bridgestone Europe NV/SA, einer Tochter­ge­sell­schaft der Bridgestone Corporation