Bei der zweiten Generation des Luxusboliden wurden stolze 95 Prozent der Teile neu entwickelt. Das umfasst natürlich sämtliche Bereiche wie Leistung oder Konnektivität. Rein äußerlich stellt man intuitiv den Bezug zu seinem Vorgänger her, die inneren Werte wurden jedoch einer intensiven Überarbeitung unterzogen. Und: es ist das erste Modell von Lexus mit einem Plug-in-Hybriden im Angebot. Grund genug also, ihn einmal näher unter die Testlupe zu nehmen.



Karosserie/Innenraum



Das Erscheinungsbild wurde geschärft, er wirkt noch kraftvoller und hat zudem „zugenommen“. Was uns Menschen nicht so steht, verhilft ihm zu einem noch besseren Auftritt. Immerhin ging er sowohl in die Länge als auch Breite und Höhe. Ebenfalls verlängert wurde der Radstand. Fakten, die klarerweise dem Bewegungsradius der Insassen sehr zugutekommen. Kleinere optische, aber effektive Details wurden unter anderem am Kühlergrill vorgenommen. Das wahre Highlight eröffnet sich den Insassen im Interieur. Modern und hochwertig, bietet es darüber hinaus eine intuitive Bedienbarkeit und ist übersichtlich. Unter anderem aufgrund des 7“-Infodisplays, aber auch durch den 14“ großen Touchscreen. Durch die leichte Neigung hin zum Fahrer wurde die Ablesbarkeit verbessert. Dazu gesellen sich praktische Drehregler für die Klimatisierung – sie vereinfachen das Fahrerleben. Genauso wie natürlich die sensorgesteuerten Lenkradtasten. Geschaltet wird per dezentem Schaltstick, per Dreh-Drück-Regler wählt man die verschiedenen Fahrprogramme. Hinsichtlich der Ausstattung kann sich die von uns gefahrene Luxury-Line-Version mehr als sehen lassen. Aber auch in der sogenannten Einstiegsvariante ist ausreichend viel an Bord. ★★★★



Motor/Getriebe



Wir waren mit dem NX 350h E-Four mit Hybridantrieb unterwegs. Dieser ist ausgestattet mit einer Kombination eines 2,5-Liter-Benziners mit 190 PS sowie zwei Elektromotoren. Daraus resultiert eine Systemleistung von 244 PS. Verantwortlich für das richtige Vorwärtskommen ist ein CVT-Getriebe. Beim Beschleunigen dreht der Motor sehr weit hinauf, eine Eigenheit, die nicht selten bei Getrieben dieser Art vorkommt. ★★★



Fahrwerk/Bremsen



Stöße, Fahrbahnunebenheiten & Co werden größtenteils absorbiert. Das sorgt für ein sehr entspanntes Vorwärtskommen. Genauso wie die Straßen- und Kurvenlage generell. Ein recht präzises Handling sowie das gute Bremsgefühl unterstützen das Sicherheitsgefühl. Abgerundet wird die Sache vom Allradantrieb, den wir im Winter sicher zu schätzen wissen würden. ★★★★



Fazit



Man muss schon ein wenig tiefer in die Tasche greifen, um den Lexus NX 350h sein Eigen zu nennen. Dafür darf man sich dann aber auch als Individualisten unter den Firmenwagenlenkern bezeichnen, der vor allem eines hat – Geschmack und Sinn für ein faires Gesamtpaket.

Gesamtbewertung: ★★★

