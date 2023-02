Technisch gesehen ist der Piaggio MP3 eigentlich ein dreispuriges Fahrzeug mit zwei Rädern vorne und einem in der Mitte hinten. Auch rechtlich gilt er als mehrspurig und kann somit mit dem B-Führerschein – auch ohne die Eintragung des Code 111 – gelenkt werden. Wer allerdings noch überhaupt keine Erfahrung mit Rollern oder Motorrädern gemacht hat, dem sei unbedingt ein Fahrsicherheitstraining empfohlen, bevor er sich mit dem MP3 ins öffentliche Verkehrsgeschehen wagt. Das Eigengewicht von 257 Kilo, eine Leistung von 35 PS und eine Höchstgeschwindigkeit von 135 km/h machen deutlich, dass es sich bei dem Gefährt um kein Mofa handelt. Wer aber schon einmal mit einem „normalen“ Roller unterwegs war, der wird sich auch auf diesem Fahrzeug schnell zu Haus fühlen – das Fahrverhalten ähnelt jedenfalls dem eines Motorrads wesentlich mehr als dem eines Autos. Trotzdem muss der Lenker auf einen gewissen Komfort nicht verzichten. Damit man an der Kreuzung die Füße nicht senken muss, lassen sich die Vorderräder am Stand steif fixieren – man kann also einfach sitzen bleiben. Sogar eine Handbremse gibt es, man muss das Fahrzeug beim Abstellen also nicht unbedingt auf den Ständer stellen. Die Sitze sind groß und breit, gleiches gilt für den Fußraum. Die Windschutzscheibe ist für einen Motorroller relativ groß ausgeführt und soll vor allzu heftigem Fahrtwind schützen. Darüber hinaus gibt es eine optionale Winterausrüstung mit Heizdecke und Heizgriffen, die den Fahrer auch während der kalten Jahreszeit gut vor der Witterung schützen. Kleiner als 1,70 sollte dieser übrigens keinesfalls sein, denn ansonsten kann es schwierig werden, mit beiden Füßen stabil den Boden zu erreichen.