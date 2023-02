Systemleistung in kW (PS): 215 (292)



Max. Drehmoment (Nm): 420



Leistung (Elektromotor) - Spitzenleistung in kW (PS): 80 / 109



Max. Drehmoment (Nm) des E-Motors in Nm: 265



Benzin-Verbrennungsmotor (Zylinder/Hubraum): 4/1.998 cm³



Leistung des Verbrennermotors in kW (PS): 135 (184) bei 5000-6500 U/min



Max. Drehmoment (Nm): 300 bei 1350-4000 U/min



Elektrische Reichweite (WLTP) in km: 42 - 50



Batteriekapazität in kWh: 11,15



Höchstgeschwindigkeit in km/h: 210



Höchstgeschwindigkeit vollelektrisch in km/h: 135



Beschleunigung 0-100 km/h: 6,1 sek.



Abmessungen Länge / Breite / Höhe in mm: 4.708 / 1.891 / 1.676



Breite inkl. Spiegel in mm: 2138



Radstand in mm/Wendekreis in m: 2.864 / 12



Bodenfreiheit in mm: 204



Leergewicht in kg: 2.065



Höchstgewicht in kg: 2.600



Zulässige Achslast vorn/hinten in kg: 1.200 / 1.515



Zulässige ungebremste Anhängerlast / Deichsellast in kg: 750 / 100



Zulässige gebremste Anhängerlast bis zu 12 % / 8 % Steigung in kg: 2.000 / 2.000



Kofferraumkapazität min.-max. in Liter: 450 - 1500



Kraftstoffverbrauch gewichtet in Liter (Normverbrauch): 2 - 2,6



Testverbrauch (in Liter): 8,6

Verbrauch elektrisch AC gewichtet in kWh: 18,9 - 20,5



CO2-Emissionen in gr/km (WLTP): 45 - 58

CO2-Emissionen im Test in gr/km: 205





Verkaufspreis ab 59.950,00 €

Preis des Testfahrzeugs: 86.710,- € (inkl. NoVA und USt.)