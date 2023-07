Auch namhafte Geschäftsführer und Experten aus der Automobilbranche waren vor Ort, die in einem Podiumsgespräch die Zukunft der Mobilität diskutierten. Christian Morawa, CEO BMW Austria, Magdalena Ebner, Head of Commercial Operations Volvo, Andreas Kostelecky, Geschäftsführer MG und Maxus, Sebastian Haböck, Manager Mainstream Brand Fiat, Abarth und Citroën, Erich Gstettner, Flottenmanager Hyundai, Erwin Mattes, Head of Corporates, Sales & Aftersales Denzel, sowie Werner Kaltenböck tauschten sich zu diesem Thema aus. Einig waren sich alle bei der Frage, auf welche Antriebsart sich die Automarken zukünftig fokussieren würden: Der Weg gehe klar in Richtung Elektro-Mobilität und Wasserstoff. Die größten Herausforderungen der nächsten Jahre sehen die ExpertInnen in den Reichweiten, der Ladeinfrastruktur - um Österreich und Europa flächendeckend abzudecken - und in den Auswirkungen, die die neue Euro-7 Abgasnorm mit sich bringen wird, vor allem für Marken, die Autos unter € 20.000 produzieren.



Zum Schluss gab das Podium noch einen Einblick in den Status-quo im Bereich autonomes Fahren. Die Technologie, die bereits in den Autos verbaut wird, kann schon sehr viel, werde aber durch die Gesetzmäßigkeiten in Österreich teilweise ausgebremst. Bis Autos auf den Markt kommen, die vollautonome Funktionen besitzen, also selbstständig einparken, überholen können, werde es nicht mehr lange dauern. Der internationale Trend geht bereits hin zum Value Fahren. Autos werden zukünftig miteinander kommunizieren, sich vor anstehenden Staus warnen, und Passagiere am Zielort absetzen und dann selbstständig eine Parklücke suchen können. Wann und in welcher Form diese Entwicklung Österreich erreichen wird, bleibt aber noch abzuwarten.