Zur Eröffnung der Tagung gab Präsident Neumeister einen Bericht über die Aktivitäten der ABTA des letzten Jahres bzw. seit dem Ende der Pandemie. Man habe vor allem die Veranstaltungen in den Bundesländern mit Business Travel Lounges in Salzburg, Graz und Linz wieder aufgenommen. Anfang des Jahres wurde der Geschäftsreisereport 2023 mit viel Echo in der Öffentlichkeit publiziert. Auch um das Thema Nachhaltigkeit gab es viele Aktivitäten, so sei der Verband engagiertes Mitglied des auf europäischer Ebene gegründeten BT4Europe Netzwerkes, wo ABTA-Vize-Präsidentin Angela Lille, MBA den Nachhaltigkeits-Ausschuss leitet. Der Verband ist weiterhin bestrebt, die Attraktivität für die bestehenden Mitglieder zu steigern und auch neue Mitglieder zu gewinnen. Zudem möchte Neumeister die ABTA mehr in den Universitätsbereich einbinden, Zweck sei die Nachwuchsförderung in der Travel Branche. Neumeister gab auch einige Änderungen im Vorstand bekannt. Durch die wachsende Mehrarbeit im Verband habe sich die Notwendigkeit ergeben, einen Generalsekretär zu etablieren. Mit Peter Tolinger habe man den richtigen Mann dafür gefunden, der seine jahrzehntelange Erfahrung nun in dieser Funktion der ABTA zur Verfügung stellt. Der ABTA-Vorstand wird künftig durch Dr. Georg Nader, Geschäftsführer der BTU Business Travel Unlimited Reisebüro GmbH, verstärkt.



Das Fachprogramm begann mit einem Update des Projekts „Transflight“ durch Prof. Dr. Alfred Posch und Dr. Annina Thaller, MSc BSc vom Umweltinstitut der Uni Graz, die die jüngsten Ergebnisse der Studie über die Zukunft der Geschäftsreisen vorlegten und die die ABTA als Kooperationspartner unterstützt. Highlight des ersten Tages war sicher der hochspannende Vortrag „Cybercrime Insights“ von Oliver Hietz, Gründer des Cybercrime Komplettschutz Netzwerkes, der den Teilnehmern sogar Einblicke ins Darknet gab. Über den neuen Standard ISO 31030 im Travel Risk Management referierte Wolfgang Hofmann, Regional Security Manager Germany & Austria von International SOS GmbH. Dominik Short, Präsident des Schweizer Geschäftsreiseverbandes und Vorstandsmitglied von BT4Europe war online zugeschaltet und berichtete über das Position Paper zur „Digital Transformation in Business Travel“, das die Dachorganisation BT4Europe unter seiner Leitung verabschiedet hatte. ABTA-Präsident Roman Neumeister brachte den neuen Trend Traveller Wellbeing den Teilnehmern näher und plädierte für eine Aufnahme des Themas in die Travel Policy. Angela Lille, Travel Managerin der Erste Group und Vizepräsidentin der ABTA, setzt sich für Nachhaltigkeit im Geschäftsreisebereich – sowohl in Österreich als auch auf europäischer Ebene – ein. Unter dem Titel „Nachhaltige Geschäftsreisen – Wo stehen wir?“ hat sie über die Ziele und bereits erfolgten Aktivitäten der Arbeitsgruppe Nachhaltigkeit auf europäischer Ebene berichtet und die Ergebnisse der ABTA Expertentreffs für Travel Manager und Reiseindustrie vorgestellt. Ganz im Sinne des Titels „…Wo stehen wir?“ hat sie mit den Teilnehmer:innen der Tagung, die gegenwärtigen Maßnahmen für nachhaltige Geschäftsreisen im Rahmen eines Workshops ausgearbeitet. Dies hat gezeigt, wie präsent das Thema bereits ist und diente auch als Inspiration für die Teilnehmer:innen.



Der zweite Tag startete mit Martin Pechatschek, Fachbereichsleiter Vertrieb B2B/ Head of Sales B2B bei ÖBB, der den Teilnehmern das Mobilitätsmodell ÖBB 360 vorstellte. Über weltweite Visa Dienstleistungen und grenzüberschreitende Arbeit informierten Julia Kopac von visum.at/CIBT und Catharina Larkin, Business Development Executive Newland Chase/CIBT. Zum Abschluss gab Dr. Regina Preslmair, Expertin für betrieblichen Umweltschutz und Technologie im Österreichischen Klimaschutzministerium (BMK) einen großen Überblick über die Chancen für mehr Nachhaltigkeit auf dem Geschäftsreisesektor.



Für das Rahmenprogramm sorgte das Grazer Convention Büro. Bei herrlichstem Sommerwetter unter persönlicher Führung von Direktor Dieter Krasa genossen die Teilnehmer einen wunderschönen Spaziergang durch die Altstadt mit anschließendem Abendessen im Landhauskeller.