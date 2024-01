Der schwedische Batterie-Hersteller Northvolt hat den Bau einer neuen Fabrik in Heide im deutschen Bundesland Schleswig-Holstein beschlossen. 3.000 Arbeitsplätze sollen entstehen, dazu kommen Tausende weitere bei Zulieferern und Dienstleistern, teilte das Unternehmen mit. Ein entsprechender Vertrag zur Umsetzung des Großprojekts sei unterzeichnet worden.



"Um mit dem Bau der Fabrik beginnen zu können, fehlen nun noch die Satzungsbeschlüsse beider Gemeinden und die Baugenehmigungen der zuständigen Behörden." Der Bau solle zeitnah starten.

Der Kreis Dithmarschen verfüge über das grünste Stromnetz Deutschlands, sagte Christofer Haux, Northvolt-Geschäftsführer in Deutschland, mit Blick auf viel Windenergie in der Region. Mit dem grünen Strom wolle sein Unternehmen nachhaltige Batteriezellen produzieren. Diese sollen dann in E-Autos verbaut werden. Northvolt zählt unter anderem BMW, Volkswagen und Scania zu seinen Kunden.

(APA/red.)