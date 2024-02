Neben Schnellladestationen für das Aufladen bei Langstreckenfahrten ist das Laden am Wohnort oder am Bürostandort besonders wichtig. Das langsame Laden schont die Batterie. Deshalb erweitert VERBUND sein Ladeinfrastruktur-Portfolio und ermöglicht mit der All-in-One Lösung VERBUND-Immo-Charging einfaches Laden in Mietwohnhäusern und Bürogebäuden. Gemeinsam mit dem führenden Full-Service Provider PAYUCA eröffnet VERBUND Dauerparker:innen in Mietverhältnissen komfortables Laden. Immobilieneigentümer:innen und Hausverwalter:innen haben dadurch die Möglichkeit ihre Stellplätze in Tiefgaragen oder auf Freiflächen kosteneffizient für den Hochlauf der E-Mobilität vorzubereiten und elektrifizierte Dauerparkplätze einfach digital zu verwalten. Zukunftsorientierten Wohnbaugesellschaften entsteht dadurch weder für Planung, Errichtung noch für den Betrieb der Ladepunkte zusätzlicher Aufwand und nur marginale Einmalkosten. Gleichzeitig steigern und sichern sie den Wert ihrer Immobilien langfristig. Übrigens: Technische Umsetzungspartnerin ist die 75% VERBUND Tochtergesellschaft SMATRICS, die für den reibungslosen und einwandfreien Betrieb der Wallboxen verantwortlich zeichnet.