Intelligentes Lade- und Energiemanagement wird für Unternehmen, Hotels, Parkhäuser und Immobilien immer wichtiger. Die Reev Energie- und Ladeplattform wurde speziell für den halböffentlichen Bereich entwickelt und bietet umfassende Funktionen.



Am 26. Februar zeigen Reev und Hardwarepartner Zaptec in einem kostenlosen Elektriker-Training, wie sich smarte Ladeinfrastruktur einfach umsetzen lässt. Darin demonstrieren die eMobility-Experten Stephan Reiter (Reev) und Jonas Meyer (Zaptec) live, wie eine Ladesoftware integriert, in Betrieb genommen und verwaltet wird.

