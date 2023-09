Geplant ist ein Werk mit 38.000 Quadratmetern Produktionsfläche auf einem 75.000 Quadratmeter großen Grundstück, das noch Raum für mögliche Erweiterungen lässt. Das Erscheinungsbild der Fabrik soll einem Batteriegehäuse nachempfunden sein.

Der Start der Produktion bei der BBKN Boysen Batteriekomponenten Nagold ist für Ende des Jahres 2025 geplant. Auch am neuen Standort will Boysen moderne Energie- und Umwelttechnik einsetzen, um die Produktion möglichst CO₂-neutral zu betreiben. Unter anderem ist eine Photovoltaikfläche von rund 60.000 Quadratmetern geplant.

→ Ihnen gefällt dieser Artikel? Jetzt Newsletter kostenlos abonnieren!

Mit dem BBKN erhöht die Boysen-Gruppe die Zahl ihrer Standorte auf 28. Im Landkreis Calw befinden sich dann sechs dieser Standorte. Hauptsitz ist seit 1949 das Entwicklungs- und Verwaltungszentrum in Altensteig. Ebenfalls in Altensteig wurde 1972 das Produktionswerk Turmfeld in Betrieb genommen, das 2011 zu einer CO₂-optimierten Fabrik aus- und umgebaut wurde.