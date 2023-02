Eine Klasse für sich. Laut Mercedes haben wir hier das aerodynamischste Serienauto der Welt vor uns stehen. Und zumindest der erste und auch zweite Blick darauf lassen daran keinen Zweifel aufkommen. Wie ein gespannter Bogen – auch One-Bow genannt – zieht sich die Linie von der Front mit der Black-Panel-Einheit und die über ein Leuchtband verbundenen Scheinwerfer bis hin zum stilvollen Heck. Ein weiteres Highlight ist das Innenleben. Platz, wohin das Auge sieht, vor allem das Raumangebot in der zweiten Reihe lässt fast schon Ungläubigkeit aufkommen. Gehört man zu den Glücklichen, die mit Chauffeur reisen, wird man diesen Abschnitt des Fahrzeugs mehr als zu schätzen wissen. Wobei sich die vorderen Insassen aller Wahrscheinlichkeit nach noch mehr in Euphorie üben werden. Der neue Hyperscreen umfasst drei Bildschirme, dargestellt in einer einheitlich gebogenen Glasfläche, die sich von Tür zu Tür spannt. Dabei kann der Beifahrer mit seinem eigenen Bildschirm Anzeige- und Bedieneinheiten verwalten. Einziger winziger Kritikpunkt ist der immense Funktionsumfang des Bildschirms für den Fahrer, mit einer nicht immer ganz intuitiv einleuchtenden Bedienung. Das sorgt bisweilen für Ablenkung von der Straße. Aber gut, kann man ja im Trockentraining vorab üben. Ansonsten – pfo! Ganz großes Kino mit unendlich vielen Möglichkeiten an Zusatzfunktionen. ★★★★