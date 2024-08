Als Fahrer dieses rollenden Arbeitsplatzes darf man sich freuen, denn das Ambiente passt ebenso wie die komfortablen Sitze. Man hat alles gut im Überblick, die großen Digitalarmaturen vor dem Fahrer sind serienmäßig, per Tasten auf dem Lenkrad können die Funktionen bedient werden. Genauso wie über das Multimediasystem in der Mitte oder per Sprachsteuerung.

Per Android Auto oder Apple Car Play hat man auch Google Maps mit an Bord, somit kann eigentlich nicht mehr viel schief gehen. Einzig an die manuelle Klimaanlage muss man sich gewöhnen, hier ist Feinjustierung gefragt. Oder aber man entscheidet sich gleich für die optionale Klimaautomatik. Alles in allem kommt man gut vernetzt von A nach B, es fehlt an nichts.

Transporter mit Fahrspaß

Der 1.5 Liter Diesel tut sein Übriges dazu, die 100 PS waren selbst auf der Autobahn ausreichend. In Kombination mit dem knackigen Sechsgang-Schaltgetriebe brachte er wirklich viel Fahrspaß, was jetzt vielleicht so mancher von einem Transporter nicht zwingend erwartet.

Somit bekommt man zu einem noch sehr fairen Preis ein modernes Fahrzeug mit einem großzügigen Laderaum und Fahrfreude.