Im Juli ist es so weit: Das Autohaus Knöbl wird zu AutoFrey Steyr. „Die Voll-Integration des Standortes in Steyr bringt systemtechnische Vorteile und vereinfacht auch die Kommunikation nach außen. Wir haben uns eineinhalb Jahre die Struktur und die Gegebenheiten vor Ort angesehen und diesen Schritt behutsam vorbereitet“, so Josef Roider, Geschäftsführer der AutoFrey GmbH über den strategisch sinnvollen Schritt. Die Salzburger Autohandelsgruppe AutoFrey mit den Marken BMW, MINI, Jaguar und Land Rover betreibt inklusive des Betriebs in Steyr sechs Standorte und feiert 2024 sein 125-jähriges Jubiläum.

Laut Roider bringt die Umbenennung und Integration für den Standort auch wirtschaftliche Synergien und für die Kundschaft die Möglichkeit, auf den gesamten Fahrzeugbestand von AutoFrey zugreifen zu können.