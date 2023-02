Parken und Laden müssen zusammen betrachtet werden, da ein Auto geparkt werden muss, um geladen zu werden. Nur eine Lösung, welche beide Dienste erfolgreich kombiniert, kann eine Nutzererfahrung schaffen, die von Autofahrern heute erwartet wird. Mit einer bestehenden Datenbank von über 70 Millionen Parkplätzen weltweit bieten die Daten von Parkopedia einen und umfassenden Service zum Parken und Laden. Der neue "Park and Charge-Service" bietet Fahrzeugherstellern eine Lösung für ihre Fahrer, welche die aktuellen Probleme der Fahrer im Zusammenhang mit öffentlichen Ladestationen adressiert, wie zum Beispiel:

Auffinden von Ladestationen für Elektrofahrzeuge mit marktführenden, akkuraten POI-Daten, einschließlich Ladestationen in Parkhäusern

Aktivierung von E-Ladestationen aus dem Fahrzeug heraus, unabhängig vom dahinterliegenden Dienstanbieter

Bezahlen der Ladevorgänge im Fahrzeug, unabhängig vom Anbieter, inklusive umfassender Berichts- und Abrechnungsmöglichkeiten.

Als weltweiter Anbieter von Parkdaten und -dienstleistungen nutzt Parkopedia das bestehende Fachwissen und die Fähigkeiten in der Datenverarbeitung, um den umfassendsten und genauesten Ladeservice für Elektrofahrzeuge anzubieten. Unterstützt durch Parkopedias’ bestehende Technologien, wie zum Beispiel die marktführenden, statischen und dynamischen Parkdaten, Indoor-Mapping-Dienste und die hauseigene Zahlungsplattform. "Park and Charge" deckt die wachsende Zahl von Elektrofahrzeugen und die damit verbundenen Anforderungen an Ladevorgänge/-stationen in einer einfach zu bedienenden Schnittstelle ab. “Park and Charge” verbindet die derzeit stark fragmentierte Park- und Lade-Erfahrung, die für die Autofahrer mit Reibungsverlusten verbunden ist, mit eng miteinander verbundenen Produkten für eine einzigartige Erfahrung:

Statische Parkdaten bieten umfassende POI-Informationen zu Ladestationen, einschließlich Standort, Preisen und Beschränkungen

Dynamische Parkdaten liefern aktuelle und vorausschauende Informationen zur Verfügbarkeit von Ladestationen, die in Echtzeit bereitgestellt werden

Zahlungen über eine sichere PCI DSS-konforme Plattform, die Single-Sign-On-Zahlungen für das Parken und Laden von Elektrofahrzeugen ermöglicht

Hochauflösende 3D-Karten von Parkhäusern ermöglichen es Autos, zu überdachten Ladestationen zu navigieren, auch wenn das GPS-Signal nicht verfügbar ist.

Durch bestehende Partnerschaften und die Aggregation von führenden Ladepunktbetreibern (CPOs) und E-Mobilitätsdienstleistern (EMSPs) überbrückt die integrierte Lösung von Parkopedia die bestehende Kluft zwischen Park- und Ladeindustrie und den dazugehörigen Services - und ermöglicht damit Autofahrern eine reibungslose Park- und Lade-Erfahrung direkt im Fahrzeug.

https://youtu.be/vDms4Jk5xC4