Sinnstiftende Kooperationen an vielen großen Standorten



So finden etwa in der Brauerei Schwechat erwerbslose Menschen mit Beeinträchtigung über den Verein Arge Chance eine Beschäftigung, in Graz Puntigam kooperiert man zum selben Zweck mit alpha nova. Projektpartner in der Brauerei Schladming ist das Diakoniewerk Schladming, um Menschen mit Beeinträchtigung ein sinnstiftendes Arbeiten zu ermöglichen. In der Brauerei Zipf finden Menschen gemeinsam mit assista Soziale Dienste Vöcklabruck eine integrative Beschäftigung und seit 2019 wird am Standort Linz gemeinsam mit der Caritas MitarbeiterInnen mit Beeinträchtigung die Chance geboten, eine berufliche Qualifizierung zu absolvieren. Viele dieser Kooperationen laufen erfolgreich seit vielen Jahren, zum Teil wurden Unterbrechungen durch die Maßgaben der Corona-Pandemie notwendig.



„Die Mitarbeiter sind in vielen Bereichen eine echte Stütze für unser Unternehmen geworden, helfen etwa bei der Sortierung von Leergebinde im Getränkelager oder kontrollieren Leihinventar in der Eventlogistik. Sie sind durch die Bank mit großem Eifer und Freude bei der Sache. Uns werden auch seitens unserer Stammbelegschaft viele positive Effekte berichtet – nicht zuletzt wirken sich die Kooperationen sogar positiv auf das Betriebsklima aus“, erzählt Straka.



Initiativen mit Blick auf die Sustainable Development Goals der UN



Ein Überblick über alle Initiativen, die sich an den Sustainable Development Goals (SDGs) des UN Global Compact orientieren, findet sich im aktuellen Nachhaltigkeitsbericht. Im Sinne der Nachhaltigkeit wird der Bericht nicht gedruckt, ist aber online auf der Unternehmenswebsite zugänglich: www.brauunion.at/nachhaltigkeit/nachhaltigkeitsbericht/



Über die Brau Union Österreich



Über 5,0 Mio. HL Bier setzt die Brau Union Österreich in einem Jahr ab – mit fünfzehn führenden Biermarken, über 100 Biersorten und laufenden Innovationen. Das Unternehmen steht sowohl für Internationale Premium-Brands wie Heineken, Desperados und Sol, die Cider-Marken Strongbow und Stibitzer, das neue Hard Seltzer Pure Piraña, österreichweit verbreitete Top-Marken wie Gösser, Schwechater, die Weizenbiermarke Edelweiss und das alkoholfreie Schlossgold sowie Marken mit starker regionaler Bedeutung wie Zipfer, Puntigamer, Wieselburger, Kaiser, Schladminger, Reininghaus, Villacher und Fohrenburger. 2.700 Mitarbeiter in ganz Österreich sorgen dafür, dass rund 49.000 Kunden und Millionen Bierliebhaber im ganzen Land mit Bier versorgt werden. Dass die Brau Union Österreich dabei auf beste Rohstoffe, höchste Qualität und nachhaltige Produktion – sowohl im Umwelt- als auch im gesellschaftlichen Bereich – setzt, versteht sich von selbst. Dafür wurde die Brau Union Österreich mit dem Prädikat „GREEN BRAND“ ausgezeichnet. Seit 2003 ist die Brau Union Österreich Teil der internationalen HEINEKEN-Familie. www.brauunion.at