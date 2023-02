Ford Mustang aus „Wilde Maus“, Baujahr 1980

Das Original-Filmauto aus dem Film „Wilde Maus“ von und mit Josef Hader, steht aktuell in Tulln an der Donau um 2.990 Euro zum Verkauf. Für echte Filmfans, die gerne an Autos schrauben, ist der bekannte gelbe Wagen ein Must-Have. Zum Fahrzeug

Zimmer Golden Spirit, Baujahr 1983

Ein echter Klassiker mit Starpotenzial ist der Zimmer Golden Spirit: Berühmtheiten wie Elvis Presley, Hulk Hogan, Frank Sinatra, Sylvester Stallone, Dean Martin, Dolly Parton, Willie Nelson und viele mehr waren stolze Besitzer eines solchen Wagens. Ein Exemplar davon kann um 35.900 Euro auf willhaben ergattert werden. Das Fahrzeug befindet sich in Graz-Umgebung. Zum Fahrzeug

Kultauto aus „La Boum die Fete“

Wie man spätestens seit dem Kult-Teeniefilm „La Boum die Fete“ weiß, als Eltern wartet man wohl am besten in einem ockerfarbene Matra Simca Rancho auf den partywütigen Nachwuchs. Ein Exemplar dieses 70/80er-Jahre-Kultmodells wartet in Munderfing auf Interessenten. Zum Fahrzeug