Der Kauf eines Gebrauchtwagens ist leider oft intransparent und birgt viele Risiken. Nach dem strengen Zulassungsverfahren von Carvago folgt eine ausführliche technische CarAudit-Prüfung durch zertifizierte Kfz-Prüfstellen. Sie sollen Klarheit über den tatsächlichen Zustand des Fahrzeugs bringen. "Der Gebrauchtwagenkauf ist für Verbraucher mit Unsicherheiten verbunden. Man erkennt oft nicht auf Anhieb, ob ein Fahrzeug in Ordnung ist oder einen versteckten Mangel birgt. Mit dem umfassenden Check unserer Gebrauchtwagen im Rahmen der CarAudit-Prüfung beseitigen wir all diese Vorbehalte”, ergänzt Jakub Šulta.

Seit dem Start von Carvago in Tschechien im Oktober 2020 habe das Unternehmen bereits erfolgreich nach Polen und in die Slowakei expandiert. Der Launch in Deutschland, Italien und Österreich erfolgte erst kürzlich. Bereits für das erste Quartal 2022 sei der Markteintritt in vier weitere europäische Länder, darunter die Schweiz und Spanien, geplant.