Über den unternehmensinternen Fuhrpark hinaus unterstützt die IKB Elektromobilität in Innsbruck und in Tirol. Mehr als 150 Ladepunkte wurden im Tiroler Zentralraum bereits im öffentlichen Ladenetz installiert. "Mit dem Ausbau der E-Ladestationen erleichtern wir den Tirolerinnen und Tirolern den Umstieg auf umweltfreundliche Fahrzeuge", so IKB-Vorstandsdirektor Thomas Pühringer. Die am häufigsten besuchten E-Ladestationen der IKB befinden sich in Schönberg, in der Salurner Straße in Innsbruck und beim Einkaufszentrum DEZ.