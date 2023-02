E-Ladeinfrastruktur : EnerCharge begleitet die elektrische Revolution

E-Fahrzeuge stehen in Österreich hoch im Kurs. Von Jänner bis Juli 2021 wurden 17.337 E-Pkw neuzugelassen – gegenüber dem Vergleichszeitraum 2020 ein Plus von 195,4 %. Das liegt einerseits an der Fülle an neuen Modellen und andererseits an einem wachsenden Bewusstsein für nachhaltige Mobilität. Wichtig für den Durchbruch der E-Mobilität ist neben dem Fahrzeugangebot auch die Ladeinfrastruktur. EnerCharge setzt hier an und bietet rund um das Laden von E-Autos eine starke Produktlinie.