Eine Umfrage im Auftrag von AutoScout24 kommt zu dem Ergebnis, dass 94 % der Befragten bereits einmal mit dem Auto eine Urlaubsreise angetreten haben. Die Gründe dafür liegen in der selbstbestimmten Planung der An- und Abreise (71 %), der Unabhängigkeit (70 %) und der Mobilität am Urlaubsort (65 %). Wichtig ist auch die Flexibilität, Zwischenstopps oder Abkürzungen eigenständig zu planen und nach Bedarf einzulegen (64 %).

Wichtig bei der Fahrt mit Auto ist auch die Möglichkeit, Gepäck unterzubringen. Für 56 % der befragten Frauen ist das besonders wichtig, aber auch unter 30-Jährige (54 %) und über 50-Jährige (55 %) nehmen gerne viele Gegenstände mit auf die Reise.

Interessant scheint, dass Kinder und Covid-Situation bei der Entscheidung für das Auto eine eher ungeordnete Rolle spielen. Nur rund ein Fünftel der Befragten gibt an, dass Reisen mit Kindern mit dem Auto bequemer ist. Wenig Einfluss für die Wahl des Autos hat offenbar die Corona-Pandemie: Nur rund 10 % geben an, dass das Auto nur deshalb für die Urlaubsfahrt gewählt wird, da Fliegen und Bahnfahren als zu unsicher empfunden wird.