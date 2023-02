Der Winter sorgt in den kommenden Stunden und Tagen für die ersten Schneefälle der Saison. Betroffen sind laut aktuellen Wetterprognosen vor allem die höheren Streckenzüge wie etwa Brenner- und Tauernautobahn sowie die Arlberg Schnellstraße. Teilweise ist also mit winterlichen Fahrbahnbedingungen zu rechnen. "Unsere Mitarbeitenden in den Autobahnmeistereien haben vorgesorgt, die Winterdienst-Staffeln wurden aktiviert. Wir ersuchen alle, möglichst umsichtig zu fahren, weil zurzeit noch sehr viele Verkehrsteilnehmende mit Sommerreifen unterwegs sind", warnt Asfinag-Geschäftsführer Stefan Siegele.