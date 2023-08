Der Blick in die Zukunft ist von deutlichen Unterschieden nach Wohnort geprägt. So will etwa ein Viertel der Wienerinnen und Wiener in 10 Jahren weniger mit dem Auto unterwegs sein als heute. In den Bundesländern ist nur jeder Zehnte dieser Meinung.

Wer Wege nicht mehr mit dem Auto zurücklegt, muss sich nach anderen Fortbewegungsmöglichkeiten umsehen. Den höchsten Zuwachs bei den Alternativen zum Pkw verzeichnen nach Angabe der Befragten öffentliche Verkehrsmittel (+28 Prozent) und das Fahrrad (+27 Prozent). Auch längere Fußwege (+25 Prozent) sind zukunftstauglich. Die Nutzung von Scootern wird sich unabhängig von Antriebsart laut Studie um 15 Prozent reduzieren.

Über die Umfrage: