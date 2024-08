Wie Suzuki Austria via Pressemitteilung bekanntgab, wurde Marina Vuković – der amtierenden Österreichischen Karate-Staatsmeisterin – ein neuer Swift übergeben.

„Als Sportlerin bin ich ständig unterwegs. Vor allem jetzt muss ich mehrmals die Woche von meinem Wohnort in Saalfelden nach Salzburg fahren, um dort meine Fitnesseinheiten, Physiosessions und Massagen zu machen. Außerdem fahre ich oft nach Linz, da dort mein Nationalteamtrainer sitzt und ich vor Wettkämpfen auch dort trainiere. Mein Swift ist dabei mein treuer Begleiter und hilft mir, all diese Strecken problemlos und zuverlässig zu meistern", so die 21-jährige Vuković.

Erfolge und Meilensteine

Die gebürtige Saalfeldnerin entwickelte bereits mit fünf Jahren eine Leidenschaft für Karate. Ihr Vater gründete vor etwa 30 Jahren den Karate-Verein "Leistungszentrum Pinzgau".

Erfolge und Auszeichnungen sind Vuković nicht fremd: Sie ist unter anderem mehrfache Grand Prix und Eurocup Gewinnerin, belegte 2023 den 3. Platz beim U21-Weltcup in Venedig sowie den 5. Platz bei der Europameisterschaft 2021 in Tampere (Finnland) und ist seit 2017 Sportlerin des Österreichischen Karate-Nationalteams.