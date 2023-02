Der optional erhältliche "MBUX"-Hyperscreen setzt diesen Fortschritt um. Die komplette Instrumententafel ist ein einziger, ultimativer Widescreen. Unter einem Deckglas gehen die hochauflösenden Bildschirme scheinbar nahtlos ineinander über.

Die dominanten Außendüsen tragen ein Turbinen-Design. Die Mittelkonsole schließt sich in ihrem vorderen Bereich an die Instrumententafel an und steht frei im Raum. Das Düsenband aus dem Cockpit wird in den Fahrertüren optisch fortgeführt. Eine schwebende Bedieninsel mit integriertem Türöffner und Sitzbedienung übernimmt die funktionale Interpretation früher rein dekorativer Elemente.

Fünf aufeinander abgestimmte Farbkombinationen unterstreichen das Raumgefühl. Der EQE SUV taucht in eine progressive und luxuriöse Farbwelt aus warmen und kühlen Tönen. Ein Zierteil bringt die Wärme des Holzes mit der technischen Kühle echten Aluminiums zusammen. Das Zierelement in 3D-Reliefoptik anthrazit hingegen besitzt feine Metallpigmente. Für ein besonderes Ambiente sorgt ebenso das Zierelement "Lasercut", hinterleuchtet mit Mercedes‑Benz-Pattern.