2. Personal gezielt schulen

In vielen Autohäusern ist das Team bislang kaum in Kontakt mit der E-Mobilität gekommen oder es fehlt an wichtigem Grundwissen und Begeisterung für das Produkt. Da der Verkauf in Zukunft wieder stärker über das Produkt erfolgen muss, sind solche Mängel fatal. Sascha Röwekamp erklärt seinen Kunden, wie sie diese Defizite durch Schulungen beheben können.



Foto: kegfire - stock.adobe.com