Die Weltproduktion der Hyundai Motor Company (HMC) erreichte 100 Millionen Einheiten. Dies gab Hyundai im Rahmen einer Pressemeldung bekannt. Ein Meilenstein, der in "nur 57 Jahren seit der Gründung des Unternehmens" erzielt wurde, wie der Hersteller berichtet.

Zur Feier veranstaltete HMC eine Zeremonie in seinem Werk in Ulsan, Korea. Die Veranstaltung beinhaltete auch eine feierliche Ausstellung zum Gedenken an „100 Millionen und 1“. Laut Unternehmen sollte dies das Engagement von HMC symbolisieren, "immer einen Schritt weiter zu gehen, wobei die vergangenen Errungenschaften die Grundlage bilden." Zudem lieferte das Unternehmen sein 100.000.001ste Fahrzeug – einen IONIQ 5 – direkt an einen Kunden aus.



„Das Erreichen der globalen Gesamtproduktion von 100 Millionen Fahrzeugen ist ein bedeutender Meilenstein, der dank unserer Kunden auf der ganzen Welt (...) möglich war. Mutige Herausforderungen anzunehmen und ständig nach Innovationen zu streben, hat uns ein schnelles Wachstum ermöglicht", wird Jaehoon Chang, Präsident und CEO der Hyundai Motor Company, zitiert.