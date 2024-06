Das Tippspiel anlässlich der bevorstehenden Fußball-Europameisterschaft im eigenen Land bietet Bohnenkamp-Kunden sowie Mitarbeitern im Fachhandel sowie deren Angehörigen und Freunden eine tolle Chance, ihr Fußballwissen und ihr Glück unter Beweis zu stellen. Hierbei winken zusätzlich hochwertige Preis im Gesamtwert von 12.000 €. Die digitale Teilnahme erfolgt ganz unkompliziert per App oder im Browser. Nach einer kurze Registrierung können Teilnehmer bis fünf Minuten vor dem Anpfiff ihren Tipp abgeben. An jedem Spieltag winken dann Gewinne für die besten Vorhersagen. Der Gesamtsieger des Tippspiels darf sich auf eine unvergessliche Reise in die spanische Metropole Valencia an der Mittelmeerküste freuen, wo eine Stadionführung und der Besuch eines Spieles beim FC Valencia auf den Gewinner warten. Gesponsort wird diese Reise vom Reifenhersteller Sailun.