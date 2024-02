Die Wahl ist fast schon eine Institution – schließlich geht es darum, in den unterschiedlichsten Kategorien das beliebteste Firmenauto des Jahres zu küren. An dieser Stelle auch ein herzliches Dankschön für die erneut rege Teilnahme unserer Leser. Sowohl online als auch immer noch per Post erreichten uns zahlreiche Einsendungen. Dabei hat sich wieder einmal gezeigt, dass sich einige Marken auf eine riesige Fangemeinde verlassen können. Und eines ist klar – das Thema „Firmenauto“ ist und bleibt ein sehr wichtiges. Vor allem die elektrifizierten Modelle sind hier klar und deutlich weiter auf dem Vormarsch. Wie man auch an den für die Wahl zugelassenen Neuheiten klar sehen konnte. Aber auch die Plug-In-Hybriden dieser Welt schlagen sich äußerst erfolgreich. Einer ungebrochenen Beliebtheit erfreuen sich weiterhin die SUV‘s, auch das Thema Transporter gewinnt immer mehr an Bedeutung. Das freut uns, denn diese Sparte stellt nicht nur einen regelmäßigen Themenschwerpunkt im „firmenwagen“ dar, sondern ebenso in unserer Schwesterzeitung „Traktuell“. Kein Wunder, sind wir doch aufgrund der österreichischen Mitgliedschaft durch Mag. Karin Tober bei der Jury „International Van of the Year“, so wie “International Pick-Up Award” offizielles Organ. Hier konnte sich übrigens der Ford Ranger mit einem beachtlichen Vorsprung an die Spitze setzen. Der im Übrigen auch als Gewinner beim „IPUA“ hervorgegangen ist. Wie bereits erwähnt, können einige Marken auf eine wirklich große Anhängerschaft verweisen. Die einiges dafür tun, ihren Favoriten zu pushen. Das schlägt sich natürlich dementsprechend im Wahlergebnis nieder. Seit Jahren immer vorne mit dabei ist natürlich die Marke Kia. Diesmal konnte der Kia EV9 seine Favoritenrolle behaupten. Wir gratulieren an dieser Stelle den Gewinnern und möchten uns für die vielen abgegebenen Votings bedanken. Wir freuen uns darauf, wenn es in unserer Ausgabe 5/24 wieder heißt: Start zur Wahl „Fleet Car of the Year 2025“.