Maria Grazia Davino verfügt über umfassende Erfahrung in der Automobilbranche und hat bereits führende Positionen bei bedeutenden OEMs in verschiedenen Märkten innegehabt. Zuletzt war sie als Group Managing Director UK bei Stellantis tätig, wo sie die Geschäfte mehrerer Marken leitete. Sie bringt eine beeindruckende Erfolgsbilanz in den Bereichen Vertrieb, Handel, Finanzen und Marketing auf nationaler, regionaler und globaler Ebene mit.



Zu ihren früheren Rollen gehört unter anderem die Position als Senior Vice President für Sales & Marketing in der Enlarged Europe Region bei Stellantis. In dieser Funktion leitete sie die Einführung eines neuen Händlermodells. Darüber hinaus war sie bereits als CEO und Managing Director in Österreich, der Schweiz und Deutschland tätig.



Maria Grazia Davino hat Abschlüsse in Philosophie und Wirtschaftswissenschaften, die ihre analytische Herangehensweise an die komplexen Dynamiken der Automobilindustrie unterstreichen. Sie gilt als eine einflussreiche Führungspersönlichkeit der Branche, die sich Innovation und Fortschritt verschrieben hat.



In ihrer neuen Position bei BYD wird Maria Grazia einen wesentlichen Beitrag zur Stärkung der europäischen Aktivitäten des Unternehmens leisten und BYD bei der weiteren Verbreitung seiner marktführenden Fahrzeugtechnologien in Europa unterstützen.



Stella Li, Executive Vice President von BYD, sagte: „Wir freuen uns sehr, Maria Grazia in unserem Team willkommen zu heißen. Ihre umfassende Erfahrung und visionäre Führung werden entscheidend dazu beitragen, unser Wachstum und unsere Innovationen auf dem europäischen Automobilmarkt voranzutreiben."