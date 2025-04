Der erste von zwei neuen Mitsubishi C-SUVs, die im Jahr 2025 auf den Markt kommen werden, wird den altbewährten Mitsubishi-Namen „Grandis“ tragen. Wie Mitsubishi Motors in einer Aussendung beschreibt, richtet sich das Modell im C-SUV-Segment vor allem an aktive junge Familien, die Platz und Flexibilität in einem effizienten, kompakten SUV suchen.

Der Name Grandis ist abgeleitet vom lateinischen Wort für „groß“ und „beeindruckend“ und wurde in Anlehnung an das Multi Purpose Vehicle (MPV) von Mitsubishi Motors aus den frühen 2000er Jahren gewählt. In Sachen Design soll der Grandis mit dem für Mitsubishi Motors charakteristischen „Dynamic Shield“ sowie dem „Hexaguard Horizon“-Heckdesign überzeugen, das bereits die Rückseite des neuen Outlander PHEVs ziert.

Neben einem geräumigen und vielseitigen Innenraum soll der neue Grandis eine Vielzahl an fortschrittlichen ADAS-Technologien und modernste Konnektivität inklusive Google Built-in mitbringen.