Simone Strohmaier wird mit 1. Mai als Director Sales die Verkaufsleitung von Mazda Austria übernehmen. Strohmaier ist bereits seit 19 Jahren für das Unternehmen tätig und durchlief zahlreiche Vertriebs- und Marketingbereiche der süd- und osteuropäischen Ländergesellschaften, unter anderem als Director Sales and Customer Experience Central and South East Europe.

In diesen Funktionen war sie maßgeblich am Aufbau des Händlernetzes und der Etablierung einiger wichtiger Märkte beteiligt. „Wir freuen uns sehr, mit Simone Strohmaier eine erfahrene Mazda-Managerin gewinnen zu können, die das Unternehmen wie ihre Westentasche kennt“, so Christian Heider, Geschäftsführer Mazda Österreich.

„Gemeinsam mit ihrem Vertriebsteam wird Simone Strohmaier die langjährige, gute Zusammenarbeit mit den Händlern fortsetzen und für ein starkes Händlernetz sorgen. Der Vertriebsfokus wird mit dem kürzlich frisch gelaunchten Mazda CX-60 verstärkt auf den großen Premium-Modellen, Mazda CX-60 und Mazda CX-80, liegen."

