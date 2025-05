Der Trend zu gebrauchten Fahrzeugen in Firmenflotten steigt: Bereits 49% nutzen diese Fahrzeuge bereits, 39% wollen sie in den kommenden drei Jahren einsetzen. Besonders häufig kommen gebrauchte PKW als Pool-Fahrzeuge oder Firmenfahrzeuge zum Einsatz. Nutzfahrzeuge werden seltener gebraucht angeschafft (9%), das dürfte in den nächsten drei Jahren aber deutlich ansteigen (auf 45%). „Der Trend zu Gebrauchtfahrzeugen ist gekommen, um zu bleiben. Gebrauchtfahrzeuge sind eine wirtschaftliche Lösung – vor allem in Zeiten hoher Kostensensibilität“, so Gregor Bilik. „Deshalb setzen wir bei Arval auf einen Mix aus Neu- und Gebrauchtwagen – ein Konzept, das von den Unternehmen immer stärker nachgefragt wird."