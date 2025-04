Auch nach der Umbenennung können Kundinnen und Kunden weiterhin auf den "erstklassigen Service und die Qualität der bisherigen Marke" vertrauen, heißt es in einer Aussendung. So werde Allane auch zukünftig innovative Lösungen und attraktive Neuwagen-Angebote anbieten und dabei auf digitale Technologien und maßgeschneiderte Konzepte setzen.



Bereits im April 2023 hatte die Allane Mobility Group ihre Marken im Flottengeschäft umbenannt und ihr Markendesign damit teilweise erneuert. So wurde „Sixt Leasing“ durch den Markennamen „Allane Fleet“ ersetzt, „Sixt Mobility Consulting“ wurde in „Allane Mobility Consulting“ umbenannt. Das Rebranding spiegelt sich in Form einer neuen Corporate Identity auch im Markenauftritt der Unternehmensgruppe wider.