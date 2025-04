Einzig das Multi-Mode-Automatikgetriebe tut der ganzen Sache einen Abbruch. Er dreht oft weit hinauf, vor allem bei gemäßigterem Tempo innerstädtisch. Das sorgt für einen unangenehmen Geräuschpegel sowie nicht ganz so harmonischen Schaltvorgängen und natürlich einen höheren Verbrauch.

Also, alles in allem ein sehr witziger Zeitgefährte mit einer – in unserem Fall – ansehnlichen Ausstattung sowie einem prinzipiell guten Komfort. Einzig der Spaßfaktor beim Vorwärtsbewegen könnte ein wenig höher sein.