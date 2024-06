Egal, mit welchem Antrieb ein Fahrzeug betrieben wird, UTA Edenred gewährleistet seinen Kunden immer das optimale Akzeptanznetz und den besten Rundumservice für ihre Mobilität. UTA Edenred hat die Multienergie -Lösung UTA eCharge® auf den Markt gebracht. Damit erhalten UTA Kunden Zugang zu mehr als 612.000 öffentlichen Ladepunkten in 28 europäischen Ländern. Rund 20.000 davon befinden sich allein in Österreich. Die Ladestationen im UTA eCharge-Netz sind mit allen gängigen Elektro- und Hybridfahrzeugen kompatibel. Sie haben eine Ladeleistung von 3,7 bis 400 kW und mehr, wodurch unterschiedliche Ladegeschwindigkeiten abhängig vom Fahrzeug genutzt werden können. Alle Stationen lassen sich schnell und einfach per Smartphone App (verfügbar für iOS und Android) finden. An vielen Stationen ist auch das Starten und Stoppen des Ladevorgangs direkt über die App möglich.