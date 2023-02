„Die geplante Novelle ist ein Schritt in die richtige Richtung. Bei näherer Betrachtung ist sie jedoch noch zu zögerlich ausgestaltet, um die Geschwindigkeit des Umstieges auf E-Mobilität in Österreich wesentlich zu beschleunigen. Als Mobilitätsanbieter gehört es zu unserer Verantwortung, darauf zu reagieren und Impulse zur Optimierung zu geben“, betont LeasePlan Österreich-Geschäftsführer Hessel Kaastra. „Die Elektrifizierung von Firmenflotten trägt wesentlich zum Klimaschutz bei, verfügbare Lademöglichkeiten sind dabei das Um und Auf. Daher ist der sogenannte ‚Right to Plug‘ entscheidend für eine breite Umsetzung einer nachhaltigen Mobilität.“

Die nun vorliegende Novelle ist aus Sicht von LeasePlan jedoch unzureichend und aus diesem Grund werden in fünf Punkten Verbesserungs- bzw. Änderungspotenzial gesehen: