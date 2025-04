Das Hauptziel bei der Verwaltung unserer Flotte besteht darin, die Fahrzeuge in demselben Zustand zurückzugeben, in dem wir sie angemietet haben. Dabei hilft es sehr, wenn wir das Fahrzeug so vorbereiten, dass es den Schäden, die im Alltag im Innenraum entstehen können, nahezu 100 % standhält. Viele Laderaumwannen bedecken lediglich den Boden oder die Seitenwände, während eine vollwertige Laderaumwanne maximalen Schutz vor Abnutzung, Dellen und anderen Schäden des Alltags bietet. Denken Sie an alles und wählen Sie die Vollladungsabdeckung für maximalen Schutz!