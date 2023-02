Mit dem Start von LeasingMarkt.at und der Anbindung Hunderter lokaler Händler und Leasingbanken macht das Düsseldorfer Unternehmen sein Konzept ab sofort auch in Österreich verfügbar. „Wir sind sehr stolz, dass wir das bei Händlern und Leasingnehmern gleichermaßen beliebte Konzept unseres Online-Marktplatzes ab sofort auch in Österreich anbieten. In den letzten Wochen haben wir mit Hochdruck an der Umsetzung gearbeitet und möchten nun gemeinsam mit dem österreichischen Automobilhandel die steigende Nachfrage nach Leasingfahrzeugen bedienen. Dabei liegt auch in Österreich unser Fokus darauf, den Leasingmarkt transparenter und übersichtlicher zu gestalten“, so Robin Tschöpe, Co-CEO von LeasingMarkt.de.

Mit der Ablösung von Autoleasen.at und der Einführung von LeasingMarkt.at werden die angebundenen Händler in Zukunft von vielen neuen Funktionen und der großen Reichweite des Marktplatzes profitieren. Die Leasing-Interessierten erwarten zugleich eine benutzerfreundlichere Webseite, die Möglichkeit, mit wenigen Klicks zahlreiche Angebote zu vergleichen, sowie der Zugang zu weitreichenden Informationen rund um das Thema Leasing.

Martin und Johannes Semlitsch, Gründer und Geschäftsführer von Autoleasen.at, bleiben Bestandteil des Teams und blicken positiv in die Zukunft: „Wir freuen uns, jetzt ein Teil von LeasingMarkt.at zu sein und die österreichische Leasing-Branche gemeinsam weiter zu erobern. Unser lokales Marktverständnis gepaart mit der Erfahrung unserer Düsseldorfer Kollegen in Technologie und Marketing bietet die perfekten Voraussetzungen für eine erfolgreiche Zukunft.“ LeasingMarkt.de wurde 2012 ins Leben gerufen und hat sich seither zum führenden Online-Marktplatz für Auto-Leasingangebote entwickelt. Bereits seit 2018 ist das Erfolgskonzept auch in der Schweiz verfügbar – mit dem Start von LeasingMarkt.at nun sogar in der gesamten DACH-Region. Neben AutoScout24 und Gebrauchtwagen.at bildet LeasingMarkt.at zukünftig eine dritte Säule im österreichischen Markt der AutoScout24 Gruppe.