Im überarbeiteten BMW iX3 steckt auf ein Stück „made in Austria“. Das Gehäuse des -Antriebs, in dem sich E-Motor, Getriebe und Leistungselektronik befinden, wird bei BMW in Steyr gefertigt. Ebenso wurden das Wechselstrom-Ladeequipment und die Gesamtfahrzeugkühlung in der oberösterreichischen Stadt konzipiert und erprobt.

Der BMW iX3 leistet 210 kW/286 PS, das maximale Drehmomentan beträgt 400 Nm. Der Hecktriebler soll laut BMW den Sprint von 0 auf 100 km/h in 6,8 Sekunden absolvieren. Die verbaute Hochvolt-Batterie leistet 80 kWh, der Verbrauch wird mit 18,9 bis 18,5 kWh auf 100 Kilometer angegeben. Eine Combined Charging Unit erlaubt Gleichstrom-Schnellladen mit bis zu 150 kW, das heißt mit 10 Minuten an der Ladesäule steigt die Reichweite um rund 100 Kilometer (WLTP).

Erhältlich ist der neue BMW iX3 ab September 2021 zum Basispreis von 59.990 Euro inklusive MwSt.