13 Standorte von VOGL + CO führen aktuell die Marke Renault, für die die Verantwortlichen nun den „Dealer of the Year-Award“ (DOTY) 2020 entgegennehmen durften. Mit dem DOTY werden von der Renault-Gruppe jedes Jahr jene Händlerbetriebe ausgezeichnet, die besondere Leistungen im Verkaufs- und Aftersales-Geschäft, der Servicequalität, der Kundenzufriedenheit und dem Umsetzen der Markenidentität bewiesen haben.

„Wir sind sehr stolz, dass wir bereits fünf Mal in Folge an der österreichischen Spitze glänzen. Der Dank gilt all unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die diese Top-Performance tagtäglich im Verkauf und in der Werkstatt leisten“, freut sich Mag. Gerald Auer, Geschäftsführer VOGL + CO und verantwortlich für den Vertrieb der Marke Renault, über die Auszeichnung.