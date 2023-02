Der Automobilverband VDA rechnet wegen der Produktionsprobleme durch den Chip-Mangel in der Autoindustrie mit weniger Wachstum beim Pkw-Absatz in Deutschland. Es sei mittlerweile von nur noch drei Prozent Plus auf drei Millionen Fahrzeuge auszugehen, sagte die VDA-Chefin. Das liege aber nicht an schwacher Nachfrage, sondern dem unzureichenden Angebot. Zuvor war die Branche von acht Prozent Zuwachs auf 3,15 Millionen Einheiten ausgegangen, nachdem der Automarkt im vergangenen Jahr wegen der Coronakrise eingebrochen war. Der VDA hatte in dieser Woche bereits die Produktionsprognose wegen der Lieferengpässe bei Halbleitern deutlich gesenkt.

Nach Daimlers Pkw-Tochter Mercedes-Benz erklärte auch BMW, dass die Produktion unter dem globalen Lieferengpass bei Halbleitern stockt und das im zweiten Halbjahr auch den Absatz treffen kann. Automobilprofessor Ferdinand Dudenhöffer sagte, deshalb werde sich das Wachstum der Neuzulassungen im zweiten Halbjahr auf sechs Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum abschwächen nach 15 Prozent im ersten Halbjahr. Sein CAR-Center Automotive Research prognostiziert 3,2 Millionen Neuwagenverkäufe. Ohne die Chip-Krise wären es 150.000 Autos mehr. (APA/Red.)